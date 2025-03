Gretchen vence o Acerte ou Caia! deste domingo (23) e leva para casa R$ 24.750

Rainha da internet e do Acerte ou Caia! Gretchen mandou os dez competidores para o buraco e foi a grande vencedora do programa deste domingo (23). A cantora chegou ao Desafio Final, mas optou por ficar com metade do prêmio. "Estou na terceira idade, a melhor idade. Não quero estresse na minha vida”, disse logo após levar para casa o valor de R$ 24.750. Assista!



