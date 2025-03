Gretchen vence Zé Luiz, mas duelo soma apenas R$ 1 mil ao prêmio

Gretchen chegou ao oitavo duelo na liderança e, depois de derrubar todas as mulheres, teve que escolher uma disputa contra um dos três homens restantes. A cantora mirou em Zé Luiz e derrotou o jornalista em uma disputada rápida. O pai de Manu Gavassi mal se despediu do game e foi direto para o buraco. Gretchen, mais uma vez, não conseguiu subir tanto o valor do prêmio e levou apenas R$ 1 mil. Assista ao duelo!



