Gritaria, tremedeira e desespero: relembre as quedas mais hilárias do Acerte ou Caia!

O Acerte ou Caia! não tem testado só o conhecimento e o raciocínio rápido dos famosos. O programa também tem feito muitos participantes se colocarem em situações um tanto quanto engraçadas e constrangedoras. O medo da queda virou marca registrada dos domingos na RECORD e, claro, já rendeu uma série de memes ao longo das temporadas. Corre aqui e relembre esses momentos icônicos!



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