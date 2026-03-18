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Gritaria, tremedeira e desespero: relembre as quedas mais hilárias do Acerte ou Caia!

O programa tem feito muitos famosos se colocarem em situações engraçadas e constrangedoras

Acerte ou Caia|Do R7

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O Acerte ou Caia! não tem testado só o conhecimento e o raciocínio rápido dos famosos. O programa também tem feito muitos participantes se colocarem em situações um tanto quanto engraçadas e constrangedoras. O medo da queda virou marca registrada dos domingos na RECORD e, claro, já rendeu uma série de memes ao longo das temporadas. Corre aqui e relembre esses momentos icônicos!

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