Gritaria, tremedeira e desespero: relembre as quedas mais hilárias do Acerte ou Caia!
O programa tem feito muitos famosos se colocarem em situações engraçadas e constrangedoras
O Acerte ou Caia! não tem testado só o conhecimento e o raciocínio rápido dos famosos. O programa também tem feito muitos participantes se colocarem em situações um tanto quanto engraçadas e constrangedoras. O medo da queda virou marca registrada dos domingos na RECORD e, claro, já rendeu uma série de memes ao longo das temporadas. Corre aqui e relembre esses momentos icônicos!
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Últimas
Confira quem são os participantes do Acerte ou Caia! de domingo (22)
Programa vai ao ar logo após Boom!, na RECORD
Thullio Milionário vence Evandro Rodrigues e é o campeão do Acerte ou Caia!
Cantor venceu a competição que teve revezamento de líderes
Marcio Atalla perde duelo contra Thullio Milionário no jogo do ‘Qual das 3’
Preparador físico não soube dizer que a embreagem é o pedal do carro acionado com o pé esquerdo
Pegadinha sobre parentes próximos derruba Hugo Henrique no duelo contra Thullio Milionário
Jovem cantor não soube dizer quem são os filhos dos irmãos dos pais de uma pessoa
Mc Luuky se enrola com o plural de ‘quartel’ e acaba no buraco
Thullio Milionário é o quarto participante a assumir a liderança
Jéssica Costa se atrapalha no ‘jogo do sim ou não’ e perde para MC Luuky
Influenciadora não soube dizer qual é a cor do café antes da torra
Kally Fonseca se atrapalha com pergunta fácil e perde rapidamente para MC Luuky
Cantora não soube dizer que uma comida típica da Tailândia é tailandesa
Em confronto de reviravoltas, MC Luuky derruba Tuta Guedes
Passagem da cantora como líder do jogo durou apenas um duelo
Tuta Guedes ganha duas vidas e derruba Tania Mara
Ex-líder não foi bem no jogo das letras embaralhadas e acabou no buraco
Tília supera insegurança e vai bem no jogo, mas perde para Tania Mara
Jeito acanhado da influenciadora nas respostas encantou Tom Cavalcante
Líder Tania Mara perde uma vida, mas derruba Camillo Borges e segue no jogo
Confronto foi longo, mas foi justamente uma pergunta cuja resposta era “longevo”, que levou o ator para o buraco
11 participantes disputam prêmio de até R$ 300 mil no Acerte ou Caia! neste domingo (15)
Programa vai ao ar logo após Boom!, na tela da RECORD
Tiago, da dulpa com Hugo, erra pergunta sobre Tico e Teco e vai para o buraco
Veja como foi a queda dele
Veja como foi o momento que Roger Moreira derrubou Rosanne Mulholland no Acerte ou Caia!
Durante a participação, a atriz aproveitou para falar sobre maternidade antes de enfrentar Roger