Guga Rocha venceu o Acerte ou Caia! deste domingo (20) e garantiu o prêmio de R$ 19.125 mil. Ele disputou com a atriz Flávia Pavanelli, que não soube como chama a pessoa que simpatiza com algo ou alguém e não escapou do buraco. Confira!



