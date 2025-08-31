Gustavo Daneluz perde para Juju em pergunta que confundiu até Tom Cavalcante
Resposta para o ato de se comunicar com franqueza e honestidade era “sinceridade”, mas Tom imaginou que fosse “honestidade"
Gustavo Daneluz foi mais um participante eliminado por Juju Salimeni . Em sua defesa, ele pode argumentar que a pergunta decisiva confundiu até Tom Cavalcante. A resposta para o ato de se comunicar com franqueza e honestidade era “sinceridade”, mas Tom imaginou que fosse “honestidade”.
