Gustavo Daneluz perde para Juju em pergunta que confundiu até Tom Cavalcante

Resposta para o ato de se comunicar com franqueza e honestidade era “sinceridade”, mas Tom imaginou que fosse “honestidade"

Acerte ou Caia|Do R7

Gustavo Daneluz foi mais um participante eliminado por Juju Salimeni . Em sua defesa, ele pode argumentar que a pergunta decisiva confundiu até Tom Cavalcante. A resposta para o ato de se comunicar com franqueza e honestidade era “sinceridade”, mas Tom imaginou que fosse “honestidade”.

