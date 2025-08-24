Jesus Luz desbanca Emilly Araújo e se torna o novo líder da edição

Emilly Araújo começou a edição deste domingo (24) como líder, mas acabou sendo eliminada após uma grande disputa com Jesus Luz. “Eu queria passar por essa experiência”, disse Emilly sobre a queda no buraco. Como vencedor do duelo, Jesus pôde escolher uma das moedas. Ele optou pela prata e adicionou R$ 15 mil ao seu prêmio.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!