Jesus Luz desbanca Emilly Araújo e se torna o novo líder da edição

“Eu queria passar por essa experiência”, disse Emilly sobre a queda no buraco

Acerte ou Caia|Do R7

Emilly Araújo começou a edição deste domingo (24) como líder, mas acabou sendo eliminada após uma grande disputa com Jesus Luz. “Eu queria passar por essa experiência”, disse Emilly sobre a queda no buraco. Como vencedor do duelo, Jesus pôde escolher uma das moedas. Ele optou pela prata e adicionou R$ 15 mil ao seu prêmio.

