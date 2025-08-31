Juju Salimeni vence Maytê Piragibe, derruba todos os rivais e fatura o Acerte ou Caia!

Maite Pirajib e Juju enfrentaram-se em uma competição de perguntas e respostas no programa de entretenimento. Maite, ocupando a posição número 5, destacou-se em perguntas como "Barriga ronca quando alguém tem fome" e "Qual é o lema dos Três Mosqueteiros?". Entre as perguntas, as participantes compartilharam detalhes pessoais, como a experiência de Maite na aromaterapia e sua transição de carreira após vencer o "Dance in Brazil". O jogo terminou com a vitória de Juju, que se destacou em acertar as questões, demonstrando que beleza e inteligência podem coexistir.