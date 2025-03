Léo Picardias erra o significado da sigla 'DJ' e vai direto para o buraco

Depois de derrubar quatro oponentes, Gretchen seguiu na liderança e escolheu duelar contra Léo Picardias. O humorista, imitador do jornalista Léo Dias, não soube responder qual é o significado da sigla “DJ” e foi direto para o buraco. A batalha garantiu à líder mais R$ 20 mil, o valor mais alto que ela tirou desde o início do game. Acompanhe!



