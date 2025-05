Leuriscleia ganha vida extra, mas pergunta sobre o Vesúvio a tira de cena

O segundo duelo colocou Pocah frente a frente com Leuriscleia! Bem-humoradas, as oponentes fizeram graça e não esconderam o nervosismo que, inclusive, fez a cantora responder a uma pergunta no lugar da oponente. Em determinado ponto, Leuris ganhou uma vida extra e se manteve por mais tempo no jogo, mas tudo mudou quando precisou encarar uma questão sobre o Vesúvio. Veja como foi!



