Líder do dia, Davi Brito tem longo embate contra Mulher Melão no 1º duelo

Davi Brito foi sorteado como o líder do dia. Ele começou a disputa escolhendo Renata Frisson, conhecida como a Mulher Melão, para o primeiro duelo da edição. O campeão de reality show até tentou mexer com o psicológico da musa do carnaval, mas não soube responder o nome da arte de reproduzir, pela ação da luz, imagens obtidas mediante uma câmara escura. Com isso, Mulher Melão virou a nova líder.