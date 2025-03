Líder do início ao fim: Gretchen vence último duelo contra Ricardo Alface

Gretchen derrubou nove competidores e chegou ao décimo duelo deste domingo (23). Ricardo Alface ficou por último e também não conseguiu vencer a cantora, que se manteve na liderança do início ao fim do programa. O ex-BBB não acertou "câmara frigorífica" e garantiu a vaga dela no Desafio Final. A batalha rendeu tímidos R$ 500, totalizando um prêmio de R$ 49.500. Veja!



