Luiza Ambiel assume liderança, se emociona ao falar de Gugu e vence duelo contra Bento Ribeiro

O Acerte Ou Caia! deste domingo (8) reuniu onze famosos para disputar um prêmio de até R$ 300 mil. O programa começou cheio de emoção e com homenagens a dois grandes ícones da televisão brasileira: Gugu Liberato e Fausto Silva. No sorteio, Luiza Ambiel foi escolhida líder do programa e se emocionou ao lembrar do trabalho ao lado de Gugu. Para o primeiro duelo da tarde, a atriz escolheu Bento Ribeiro. O humorista, no entanto, se enrolou em uma das respostas e acabou dando a primeira vitória à líder. Veja como foi!



