Maicon tira todas as vidas de Babi Xavier, pega a liderança e segue no jogo

"Vou te amar assim"! O sucesso de Maicon, da dupla com Marlon, tocou bastante durante o duelo com Babi Xavier. Isso porque o cantor desbancou a atriz, que estava na liderança desde o começo da edição, pegou todas as vidas que pertenciam a ela e seguiu no jogo. Reviravolta que fala? "Espetacular a disputa", elogiou Tom Cavalcante. Assista!



