Marcello Camargo participa do Acerte ou Caia! e lembra de histórias hilárias da mãe Hebe Camargo

Fábio Porchat derrubou cinco adversários e seguiu na liderança do programa deste domingo (6). Para o sexto duelo, o ator escolheu disputar as perguntas contra Marcello Camargo. "Eu estou com medo dele. Esse cara conhece muito", brincou Porchat. Antes de começar, o filho de Hebe Camargo lembrou de histórias marcantes e engraçadas da mãe, como as galinhas que percorriam a mansão da apresentadora. Já na disputa, os dois jogadores protagonizaram uma batalha eletrizante. Veja quem se saiu melhor!



