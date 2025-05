Marco Antônio se enrola com pergunta sobre café e perde para Ticiane Pinheiro

O Acerte ou Caia! deste domingo (11) teve um episódio especial para comemorar o Dia das Mães. O game show contou com a participação de duplas formadas por mães e filhos famosos. Vera Gimenez e seu filho Marco Antônio Gimenez participaram e Marco disputou com Ticiane Pinheiro, que estava acompanhada de sua mãe, Helô Pinheiro. Marcos não soube responder como é popularmente conhecido café com leite servido nas padarias e foi direto para o buraco.



