Marisa Orth usa estratégia, derruba Rogério Vilela e vence o Acerte ou Caia!

Marisa Orth entrou no duelo final contra Rogério Vilela com duas vidas e soube usar a estratégia para se consagrar campeã do programa. Ela passou uma pergunta difícil para o oponente e, como ele não soube responder, ela se sagrou campeã. Marisa optou por não participar do desafio final e ficou com metade do valor que acumulou em sua participação



