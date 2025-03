Matheus Ueta toma decisão surpreendente no desafio final do Acerte ou Caia

Após eliminar Ana Zimerman, Matheus Ueta é o grande vencedor do Acerte ou Caia deste domingo (30). Ele chega ao desafio final e tem uma decisão importante a tomar. Matheus escolhe o lado ouro da moeda e ganha mais R$ 15 mil. Com isso, o prêmio chega em R$ 89.750. Tom Cavalcante faz uma proposta: ele pode ir embora com metade do valor ou dobrar o dinheiro, mas só se acertar as 10 perguntas. Veja o que o ator escolheu!



