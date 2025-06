Max Porto enfrentou Glória Vanique no último duelo da edição. O artista plástico conseguiu mandar a jornalista para o buraco. No entanto, não teve sorte ao escolher a moeda prata. Ele acabou tendo seu prêmio dividido pela metade. Veja.



