Naldo não responde questão a tempo e cai no buraco

A emoção tomou conta do Acerte ou Caia neste domingo (10) de Dia dos Pais. Naldo Benny recebeu homenagens dos filhos e relembrou os desafios da carreira musical. Apesar do clima de celebração, Naldo não levou a melhor contra Duda Nagle e caiu no buraco ao não saber responder questão sobre torneira reguladora de passagem de água. Confira!



