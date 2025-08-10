Logo R7.com
Naldo não responde questão a tempo e cai no buraco

O cantor também se emocionou ao receber homenagens dos filhos

Acerte ou Caia

A emoção tomou conta do Acerte ou Caia neste domingo (10) de Dia dos Pais. Naldo Benny recebeu homenagens dos filhos e relembrou os desafios da carreira musical. Apesar do clima de celebração, Naldo não levou a melhor contra Duda Nagle e caiu no buraco ao não saber responder questão sobre torneira reguladora de passagem de água. Confira!

