Nelson Freitas engata a quinta e deixa Lipe Ribeiro para trás no Acerte ou Caia!

Nelson Freitas segue rumo ao prêmio final do Acerte ou Caia! E mais uma vez ele se deu bem ao escolher Lipe Ribeiro. O ex-participante de ‘A Fazenda 12’ foi escolhido pelo líder do dia e não soube dizer o nome de um pássaro com bico grande e bolsa abaixo da mandíbula, usada como concha para apanhar peixes. Com isso, o ator engatou a quinta vitória.