Nicholas Torres chega à última rodada e desafia o apresentador e humorista Chiquinho

O programa deste domingo (1º) contou com muitas trocas de liderança. Mas no 8º duelo, Nicholas Torres agarrou a liderança e derrubou Tati Minerato, Thiago Arancam e enfrentou Chiquinho na última batalha. O apresentador e humorista não soube dizer a expressão utilizada no futebol para troca rápida de passes entre jogadores para chegar ao gol. E com isso, o ator e jurado do ‘Canta Comigo Teen’ se tornou o campeão do 15º episódio do Acerte ou Caia!