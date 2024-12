Nicholas Torres supera Tati Minerato e é o novo líder do Acerte ou Caia!

A duas rodadas do Desafio Final, Tati Minerato se aproximava cada vez mais do prêmio. Desta vez, a campeã do ‘Power Couple 3’ desafiou Nicholas Torres. Após um duelo interessante, a então líder derrapou ao esbarrar numa questão regional. Ela não soube dizer o nome do parente do cavalo, muito resistente e que também é chamado de jegue. Com isso, o ator e jurado do ‘Canta Comigo Teen’ tornou-se o novo líder.