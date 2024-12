No sétimo duelo do Acerte ou Caia! deste domingo (1º), a atual líder Tati Minerato chamou Marcelo Menezes para o desafio. Não foi desta vez que o cantor do grupo baiano Tchakabum teve sorte. Pois ele não soube dizer o nome de um pequeno adorno de metal preso com um alfinete para enfeitar roupas. Não teve onda, mas teve buraco!