Olha ela! Ana Paula Renault é a primeira líder e leva a melhor contra Igorfina

Acerte ou Caia deste domingo (30) recebe 11 celebridades para disputar o prêmio de até R$ 300 mil. Ana Paula Renault é a primeira líder do programa e admite estar nervosa em participar. A jornalista escolhe Igorfina como seu primeiro oponente e justifica: “Eu quero que os homens saiam primeiro”. O humorista não conseguiu se lembrar do nome do registro médico com antecedentes de uma pessoa e foi eliminado.