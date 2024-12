Paulinho Serra chega à última rodada e desafia o cantor Vavá, do Karametade

O programa deste domingo (8) contou com muitas trocas de líderes: o recorde de seis. Mas assim que Paulinho Serra agarrou a liderança não saiu mais e enfrentou Vavá na última batalha. O cantor do grupo Karametade não soube dizer o nome da extensão de água que ornamenta um parque ou jardim. E com isso, o humorista se tornou o campeão do 16º episódio do Acerte ou Caia!