Caio Paduan participou do Acerte ou Caia! deste domingo (11) com sua mãe, Ivana. Ele não soube responder qual expressão popular lembra o bote de uma serpente e significa algo desagradável e perdeu o game. Veja como foi!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!