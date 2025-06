Pergunta sobre filosofia tira João Silva da liderança do programa

João Silva escolheu duelar contra Rafaela, da dupla sertaneja com Julia. Antes da disputa, as irmãs gêmeas falaram sobre a carreira musical e soltaram a voz no palco do programa. No game, a cantora foi rápida nas perguntas e roubou as duas vidas que restavam do filho de Faustão. O apresentador não soube responder uma pergunta sobre filosofia e perdeu a liderança. Veja como foi essa reviravolta!



