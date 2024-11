Pierre Bittencourt chega à última rodada e desafia Thais Pacholeck

Nelson Freitas vinha eliminando todos os oponentes desde a primeira rodada. Mas vacilou na antepenúltima e, assim, passou a liderança para outro ator, Pierre Bittencourt, que duelou contra Thais Pacholeck. Porém, a ex-modelo não soube dizer o apelido do personagem Charlie Brown, dono do cão Snoopy, que lembra uma semente comestível. E com isso, Pierre se torna o campeão do 12º episódio do ‘Acerte ou Caia’.