Polêmico rocambole! Sarajane desliza em pergunta e é eliminada do Acerte ou Caia

A cantora Sarajane foi escolhida para enfrentar o apresentador João Kléber no Acerte ou Caia! deste domingo (13). A cantora não conseguiu responder qual é o prato feito com massa enrolada e recheada, que pode ser doce ou salgado. No último segundo ela achou ter acertado a resposta, mas depois percebeu que a palavra não estava certa.



