Projota se dá melhor em duelo com Túlio Maravilha e continua no jogo Ex-jogador de futebol não conseguiu responder no tempo pergunta sobre mamífero aquático

Acerte ou Caia|Do R7 09/02/2025 - 18h16 (Atualizado em 09/02/2025 - 18h19 ) twitter

