‘Que facada!’, diz Jesus Luz ao ver o prêmio acumulado ser reduzido pela metade

Em sua primeira rodada como líder, Jesus Luz convidou Ben Ludmer para duelar. O modelo teve sucesso e conseguiu eliminar o adversário. Porém, na hora de escolher a moeda, acabou não tendo sorte. Ele selecionou o ouro, que acabou dividindo o prêmio acumulado pela metade. “Que facada!”, lamentou.



