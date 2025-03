Rafa Brites vacila em pergunta e não escapa do buraco

Rafa Brites seguiu sua trajetória de vitórias no Acerte ou Caia! Ela não soube o responder a questão: 'Pode ser a Cidade Luz ou também o primeiro nome de uma famosa herdeira de hotéis' e caiu no buraco. A jornalista duelou com Michelle Barro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!