Recorde! Paulinho Serra toma a liderança de Thayse Teixeira no Acerte ou Caia!

O sexto duelo do Acerte ou Caia! teve o rápido embate entre a então líder Thayse Teixeira e Paulinho Serra. A comediante e influenciadora não soube dizer o nome de alguém que tenha habilidade de escrever com as duas mãos. E com isso, o humorista tornou-se o sexto líder do dia - recorde em uma única edição.