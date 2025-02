Reviravolta: Bruno Motta vence a líder Aline Mineiro em duelo emocionante

Aline Mineiro chegou ao oitavo duelo na liderança do programa. A atriz escolheu Bruno Motta como adversário e os dois protagonizaram o duelo mais emocionante do game. Depois de gastar todas as vidas, a líder não soube responder "tireoide" e perdeu a chance de levar o prêmio. Com muita empolgação e bom humor, o humorista assumiu o lugar dela e seguiu na disputa para o Desafio Final.



