Reviravolta! João Silva derrota Luiza Ambiel e assume a liderança do programa

João Silva foi a escolha de Luiza Ambiel para o terceiro duelo da tarde deste domingo (8). O filho de Faustão falou sobre o desejo de seguir a mesma carreira do pai, compartilhou histórias do apresentador e lembrou momentos marcantes ao lado de Tom Cavalcante, amigo da família. No game, protagonizou um duelo emocionante contra a modelo: Luiza perdeu todas as vidas, foi para o buraco e deu à liderança ao adversário. Veja como foi!



