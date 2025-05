Reviravolta! Renata Castro vence duelo contra Marco Luque e assume a liderança do programa

A quarta rodada do programa deste domingo (4) foi uma verdadeira reviravolta. Marco Luque escolheu duelar contra Renata Castro. Para a surpresa do humorista, a atriz mostrou ter várias repostas na ponta da língua e os dois protagonizaram uma disputa emocionante. Depois de roubar todas as vidas de Luque, ela assumiu a liderança do game e seguiu na briga pelo prêmio. Veja como foi!



