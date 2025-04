Rodrigo Cáceres supera Matheus Ceará e assume a liderança da edição

Depois de eliminar cinco adversários, Matheus Ceará acabou indo para o buraco. No duelo contra Rodrigo Cáceres, ele não soube responder que o ato de ter compreensão e saber separar o certo do errado é chamado de discernimento. Com isso, Rodrigo assumiu a liderança do programa — herdando também tudo o que Matheus já havia conquistado.



