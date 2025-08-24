Logo R7.com
Rodrigo Phavanello não acerta pergunta sobre música e vai para o buraco

Ator não soube falar que Luísa Sonza é a dona dos hits “Boa Menina” e “Garupa”

Acerte ou Caia|Do R7

Rodrigo Phavanello foi escolhido para desafiar Emilly Araújo no segundo duelo do Acerte ou Caia deste domingo (24). Quando foi campeão do programa, o ator levou R$ 49.001 para casa. No entanto, ele não teve tanta sorte desta vez. Rodrigo acabou indo para o buraco, pois não soube falar que Luísa Sonza é a dona dos hits “Boa Menina” e “Garupa”.

