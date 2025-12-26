Rodrigo Teaser recusa desafio final e leva prêmio de R$34 mil
O artista contou com a ajuda da esposa na hora de tomar decisão de parar no jogo
Rodrigo Teaser venceu a edição especial de Acerte ou Caia e chegou a etapa final do jogo. No entanto, o artista recusou enfrentar o desafio final e contou com a ajuda da esposa na hora de tomar a decisão. Rodrigo finalizou a competição levando um prêmio de mais de R$34 mil para casa. Confira!
