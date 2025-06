Rudy Landucci vence duelo contra Rafaela, dupla de Júlia, e segue na disputa pelo prêmio do programa

Rafaela, da dupla sertaneja com Júlia, desbancou João Silva e assumiu a liderança do programa. Para seguir na disputa, a cantora escolheu duelar contra Rudy Landucci. O humorista foi rápido nas respostas, roubou a única vida da adversária e se tornou o novo líder da tarde deste domingo (8). Antes de ir para o buraco, Rafaela e a irmã soltaram a voz mais uma vez no palco do programa. Confira!



