Sem sorte? Rudy Landucci vence duelo contra Beto Marden, mas soma apenas R$ 2 ao prêmio final

Depois de vencer a dupla Júlia e Rafaela, Rudy Landucci escolheu duelar contra Beto Marden. Antes das perguntas, o ator falou sobre a sua carreira na televisão e no teatro. Na disputa, Beto não soube responder "rali" e garantiu mais uma vitória para o humorista. Para a frustação do líder, a batalha rendeu apenas R$ 2 ao prêmio final do programa. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!