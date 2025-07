'Toda minha admiração por você acabou agora', brinca Maria Venture após ser escolhida por Porchat

Fábio Porchat seguiu na liderança depois de vencer o primeiro duelo da tarde deste domingo (6). Para continuar no game, o ator escolheu disputar as perguntas do programa contra Maria Venture. "Toda minha admiração por você acabou agora", brincou a influenciadora. A adversária perdeu a batalha e foi direto para o buraco. Porchat abriu a moeda ouro e somou mais R$ 20 mil ao prêmio final. Confira!



