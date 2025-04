Tom Cavalcante debocha de queda de Thayse Teixeira: ‘O aplique dela voou’

O líder Matheus Ceará começou o jogo com três vidas. Ele acabou perdendo a última que tinha em seu terceiro duelo, contra Thayse Teixeira. Mesmo assim, Ceará conseguiu derrubar a adversária. Thayse não soube falar o nome completo do ator Lima Duarte e, por isso, foi para o buraco. Tom Cavalcante debochou da queda da influenciadora: ‘O aplique dela voou, os cílios que ela tinha colocado saíram também’.



