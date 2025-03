Três rodadas, três líderes: Beto Silva derruba Netto DJ e se torna o novo líder da edição

A edição do Acerte ou Caia! deste domingo (16) começou frenética. Popó, que começou como líder, caiu para Netto DJ no segundo duelo. Porém, o ex-participante de A Fazenda 11 não conseguiu se manter na posição por muito tempo. Em seu primeiro duelo como líder, ele não soube responder qual o modo de articular e pronunciar palavras. Com isso, foi para o buraco, deixando o humorista Beto Silva como líder.



