‘Vai melhorar, calma’, consola Tom após Dodô Pixote escolher moeda que lhe rendeu R$ 2

Em duelo com Pedro Malta, Dodô Pixote se saiu melhor e continuou no jogo. O ator errou ao não saber que Monique Evans foi uma das maiores modelos dos anos 1980 e é mãe da vencedora do reality A Fazenda 6. Após Pedro cair no buraco, Dodô escolheu a moeda de ouro. O cantor ganhou apenas R$ 2. Se tivesse escolhido a prata, embolsaria R$ 20 mil. “Vai melhorar, calma”, disse Tom, tentando consolá-lo.



