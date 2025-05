'Vou com pose de inteligente', diz Coringa antes de cair no buraco

A lavanda é a planta que também é conhecida como alfazema. No entanto, o gamer Coringa não soube falar isso no Acerte ou Caia deste domingo (18). Com isso, ele acabou sendo mais um a ser derrubado por Murilo Couto. 'Vou com pose de inteligente', disse Coringa antes de ir para o buraco.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!