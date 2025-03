Beto Silva escolheu Yani de Simone, conhecida como Mulher Filé, para duelar com ele. O confronto entre os dois foi relâmpago, e terminou com Yani indo para o buraco. 'As perguntas foram difíceis', analisou ela logo após ser eliminada.



