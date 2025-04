Na sua casa, quem lava a roupa? Participe da enquete do Balanço Geral Manhã com Willian Leite Enquetes|Do R7 01/04/2025 - 07h09 (Atualizado em 01/04/2025 - 07h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em São Paulo, maridos têm acordado de madrugada para lavar as roupas e não sobrecarregar as esposas. Dedicados, eles não deixam as mulheres irem para a frente do tanque e levam calças, camisas, bermudas e roupas de cama para a lavanderia 24 horas. Vote e participe da enquete: