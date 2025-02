Avião que caiu em avenida de São Paulo já havia sofrido outro acidente na Venezuela

A aeronave que caiu em São Paulo na sexta-feira (7) já havia sofrido um acidente na Venezuela antes de ser adquirida pelo advogado brasileiro Márcio Carpena. O relatório indica que a parte inferior da aeronave tocou o solo e registrou 13 danos estruturais graves. Todos os reparos foram realizados antes da venda. No incidente recente, Márcio e o piloto Gustavo Medeiros não sobreviveram aos ferimentos, com óbitos confirmados no local do acidente.