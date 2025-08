Achamos em São Paulo: Hamburguerias oferecem experiências temáticas únicas

Duas hamburguerias na zona leste de São Paulo oferecem experiências que vão além da comida. Uma delas apresenta decoração inspirada em filmes de terror com personagens clássicos do cinema interagindo com os clientes. A outra possui um ambiente colorido e divertido como um picadeiro, com shows de mágica e malabares. Ambas buscam proporcionar momentos memoráveis aos visitantes por meio do entretenimento associado à gastronomia.



